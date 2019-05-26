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تورينو يعود للانتصارات في الكالتشيو بثلاثية أمام لاتسيو

الأحد 26/مايو/2019 - 06:23 م
تورينو يعود للانتصارات في الكالتشيو بثلاثية أمام لاتسيو
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وكالات
 
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استعاد تورينو نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه 3-1 على ضيفه لاتسيو، اليوم الأحد، في المرحلة 38 (الأخيرة) من المسابقة.

وارتفع رصيد تورينو، الذي تلقى خسارة مفاجئة أمام إمبولي في المرحلة الماضية، إلى 63 نقطة، لكنه ظل في المركز السابع بترتيب المسابقة، فيما توقف رصيد لاتسيو عند 59 نقطة في المركز الثامن.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، بادر ياجو فالكي بالتسجيل لمصلحة تورينو في الدقيقة 51، قبل أن يضيف ساسا لوكيتش الهدف الثاني بعدها بدقيقتين.

وقلص شيرو إيموبيلي الفارق بتسجيله هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة 66، غير أن لورينزو دي سيلفيستري أعاد فارق الهدفين، بإحرازه الهدف الثالث لتورينو في الدقيقة 80.

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