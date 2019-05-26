HD مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في إياب الكونفدرالية HD 

نقدم لكم أسماء وتردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا اليوم، وذلك في موعد مشاهدة مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، في موعد مباراة الإياب من نهائي الكونفدرالية 2019، التي ستجرى على أرضية ستاذ برج العرب، وفي هذا الموضوع سنتابع معكم كل ما يخص القنوات المجانية الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا، بجانب موعد وتوقيت مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في مباراة العودة والإياب،التي تنتظرها العديد من الجماهير المصرية والمغربية، وسيتم التعرف من خلالها على بطل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم 2018/2019.

موعد مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان في الاياب اليوم

تما الإعلان انه موعد مشاهدة مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي في الإياب، سيكون اليوم الأحد الموافق ل 26 مايو 2019 الجاري، وستنطلق متابعة المباراة، ابتداء من الساعة الثامنة ليلا، بتوقيت غرينتش العالمي والمغرب، وفي التاسعة ليلا بتوقيت تونس والجزائر، وفي العاشرة ليلا بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام الحادية عشر قبل متصف اليل، بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي منتصف الليل بتوقيت الإمارات وعمان المحلي.



