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سعر الدينار الكويتي خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 5/26/ 2019

الأحد 26/مايو/2019 - 06:16 م
سعر الدينار الكويتي خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 5/26/ 2019
سعر الدينار الكويتي في مصر
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شهد سعر الدينار الكويتي في التعاملات المسائية اليوم الأحد، انخفاضا نسبيا، وسجل ارتفاعا فى البنك المركزى بنحو 12 قرش.

وسجل البنك المركزي المصري أعلى سعر للشراء بنحو 55.33 جنيها، بينما سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للبيع بقيمة 54.2 جنيها، وانخفض سعره في الصرافة والسوق السوداء حيث سجل سعر الشراء 55.29، وسجل سعر البيع 56.14، لتصبح أسعار صرف الدينار الكويتي وفقا لأخر تحديث كالتالي:

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى
55.33 جنيها للشراء
55.68 جنيها للبيع


سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر
55،29 جنيها للشراء
55،67 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
54،93 جنيها للشراء
55،76 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية
55،22 جنيها للشراء
56،65 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)
54،79 جنيها للشراء
55،67 جنيها للبيع
سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان
54.70 جنيها للشراء
55.69 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي الدولي
55،21 جنيها للشراء
56،14 جنيها للبيع

سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي
54،97 جنيها للشراء
55،67 جنيها للبيع
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