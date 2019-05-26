مواعيد مباريات اليوم الأحد 26/5/2019.. الزمالك أمام نهضة البركان بنهائي كأس الكونفدرالية ويوفنتوس أمام سامبدوريا
الأحد 26/مايو/2019 - 06:12 م
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يشهد اليوم الأحد 26/5/2019 العديد من المباريات الهامة خاصةً على المستوى الإفريقي حيث يلاقي نادي الزمالك نظيرُه المغربي نادي نهضة البركان في نهائي كأس الكونفدرالية وهي المباراة المنتظرة لعشاق القلعة البيضاء خاصةً أنها المرة الأولى التي يصل فيها نادي الزمالك إلى المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية، ويُلاقي نادي يوفنتوس الذي يلعب لصالحه كريستانو رونالدو نظيره سامبدوريا بالدوري الإيطالي.
موعد مباراة الزمالك ونهضة البركان بنهائي كأس الكونفدرالية
تقام مباراة الزمالك ونهضة بركان في تمام الساعة 10 مساءًا.
موعد مباريات الدوري الإيطالي
تورينو × لاتسيو
الساعة الثالثة بقناة بين سبورت 4
يوفنتوس × سامبدوريا
الساعة السادسة بقناة بين سبورت 4
روما × بارما
الساعة الثامنة والنصف بقناة بين سبورت 2
أنترميلان × إمبولي
الثامنة والنصف بقناة بين سبورت 4
ساسولو × اتالانتا
الثامنة والنصف بقناة بين سبورت 3
آسي ميلان x سبال
الثامنة والنصف بقناة بين سبورت 5.
مباريات الدوري التركي
فنربخشة × أنطاليا سبورت.
مالاتيا سبورت × بورصا سبورت.
السادسة بقناة بين سبورت التركية
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