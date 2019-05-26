عاجل| مفاجأة بشأن إجازة عيد الفطر في مصر والسعودية هذا العام بعد الإعلان فلكياً عن أول أيام العيد
الأحد 26/مايو/2019 - 06:06 م
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يتطلع الموظفون في القطاع العام والخاص إلى معرفة موعد إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تبدأ في مصر من أول أيام العيد وتنتهي بانتهاء أيامه، ولكن هذا العام يختلف في مصر، حيث أن الإجازة ستكون 5 أيام متصلات، نظراً لأن العيد الثلاثاء فلكياً وتستمر الإجازة الأربعاء والخميس، كما أن الجمعة والسبت إجازة رسمية في أغلب المصالح الحكومية.
موعد إجازة عيد الفطر المبارك
والأمر يختلف في المملكة العربية السعودية والتي أعلنت اليوم عن مفاجأة لمواطنيها بشأن إجازة العيد، حيث أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً على لسان سلطان الظاهر متحدث وزارة الخدمة المدنية الرسمي، عن موعد إجازة عيد الفطر مؤكداً أنها عشرة أيام على أن تبدأ في يوم 25 رمضان وتنتهي في الخامس من شوال، وذلك بحسب الصحف الرسمية السعودية.
وفي نفس السياق أعلنت البنوك وعدد من المؤسسات الحكومية وعلى رأسها البنك الأهلي التجاري أن إجازة عيد الفطر هذا العام تبدأ من يوم 30 مايو الجاري على أن يبدأ العمل رسمياً في التاسع من يونيو والذي يوافق السادس من شوال، وذلك كما في المنشور الرسمي التالي.
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