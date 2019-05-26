ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إيران تطرح اتفاق "عدم الاعتداء" على الدول العربية

الأحد 26/مايو/2019 - 06:06 م
إيران تطرح اتفاق عدم الاعتداء على الدول العربية
Advertisements
طباعة
خاطر عبادة
 
Advertisements
عبر وزير الخارجية الإيراني، محمد ظريف، اليوم، عن استعداد بلاده للتوصل إلى "اتفاقية عدم اعتداء" مع الدول العربية وسط توترات في منطقة الخليج واتهامات من الولايات المتحدة.

ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، قال ظريف اليوم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم:"إن إيران قدمت عدة مقترحات للحوار والتعاون مع دول المنطقة، بما في ذلك معاهدة عدم اعتداء على الدول المجاورة للخليج.. هذا الاقتراح لا يزال مطروحًا".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
15:00
-
لاتسيو
سامبدوريا
-
x
18:00
-
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
-
x
22:00
-
نهضة بركان - المغرب