إيران تطرح اتفاق "عدم الاعتداء" على الدول العربية

عبر وزير الخارجية الإيراني، محمد ظريف، اليوم، عن استعداد بلاده للتوصل إلى "اتفاقية عدم اعتداء" مع الدول العربية وسط توترات في منطقة الخليج واتهامات من الولايات المتحدة.





ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، قال ظريف اليوم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم:"إن إيران قدمت عدة مقترحات للحوار والتعاون مع دول المنطقة، بما في ذلك معاهدة عدم اعتداء على الدول المجاورة للخليج.. هذا الاقتراح لا يزال مطروحًا".