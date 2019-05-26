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HD رابط تايم سبورت 4K مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 26/5/2019 في نهائي الكونفيدرالية

الأحد 26/مايو/2019 - 05:20 م
HD رابط تايم سبورت 4K مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 26/5/2019 في نهائي الكونفيدرالية
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كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان  (Zamalek  VS Renaissance Berkane )

نقدم لكم البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء علي استاد برج العرب في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان  (Zamalek  VS Renaissance Berkane )

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز مستغلا عاملي الأرض والجمهور للتتويج بأول لقب أفريقي منذ عام 2003 حينما حصد لقب السوبر الأفريقي علي حساب الوداد المغربي.

 كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان  (Zamalek  VS Renaissance Berkane )

كما يحاول فريق نهضة بركان الحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب التي فاز بها علي الزمالك بنتيجة هدف دون رد للوصول لـ أول بطولة أفريقية في تاريخه منذ ان تأسس عام 1938 والبطولة الثانية بعد تحقيق لقب كأس العرش المغربي عام 2018 .

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان  (Zamalek  VS Renaissance Berkane )

مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي تشهد حضور 70 ألفا من جماهير القلعة البيضاء علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان  (Zamalek  VS Renaissance Berkane )


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