البرد والأمطار يخلّفان ضررا على مزارع الطماطم في ولاية جندوبة

خلّف نزول كميات من البرد فضلا عن تواصل نزول الأمطار في الأيام الأخيرة بولاية جندوبة، جملة من الأضرار لحقت خصوصا مزارع الحبوب والطماطم واللفت السكري، في كل من مناطق العزيمة وسوق السبت والبراهمي وتيساوة.





وذكر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالنيابة محمد العوادي، اليوم الأحد 26 ماي 2019 في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المندوبيّة الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة، كانت قد دعت في بلاغ لها يوم الجمعة الفارط، كافة المتضررين بهذه المناطق، إلى تقديم مطالب لمصالح الإرشاد الفلاحي التابعة للمندوبية، حتى يتسنى لها القيام بالإجراءات المستوجبة لمعاينة الأضرار وتقدير التعويضات اللازمة، لافتا الى انه وقع تحديد يوم 14 جوان القادم، كآخر أجل لقبول المطالب.





ووصف رئيس جمعيّة الإصلاح والنمو للتنمية الفلاحيّة، حسن العبيدي، من جهته، الأضرار التّي لحقت بمزارعي الحبوب والطماطم واللفت في منطقة العزيمة وهنشير العلاليش والوهايبية ودوار الوسالتيّة بـ"الخطيرة للغاية"، خاصة بالنظر الى طبيعة المزارعين، الذين يصنفون ضمن صغار الفلاحين حيث يعتبر المحصول مصدر دخلهم الوحيد، وفق قوله.