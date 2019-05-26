البابا تواضروس هيعمل معاك إيه لو أسلمت؟.. نجيب ساويرس يرد!

شهد موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” جدل على صفحة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على خلفية الحوار الصحفي الذي أجراه وأكد فيه على ضرورة ابتعاد التيارات الدينية عن السياسية.





فرد عليه أحد المتابعين ويدعى جابر راضي قائلا “ياسيدى العزيز لايوجد شيئ فى الاسلام يدعى تيارات دينيه،، ماتقصده هم جماعات مدعيه هدفها الجاه والسلطه فقط، وهذا لايعنى ان يكون الحاكم بلا دين او ملّه . اذا لم يكن على قدر عال التدين فهو فاقد لللاخلاق اللانسانيه ، لان الدين يدعو الى العدل ومكارم الاخلاق”. وأكد ساويريس أنه يتفق معه حول ذلك.





وقال أحد المتابعين لساويرس “طب قول الكلام ده لبابا تواضرس بقى “، وطرح أحد متابعي ساويرس سؤال مفاجئ وهو “هو سؤال انت لو جه يوم اقتنعت بي الاسلام ودخلت الاسلام هما البابا توضرس ممكن يعمل معاك زي اي حد بي اسلم”.



