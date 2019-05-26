لينك kora shoot رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان مباشرة BeIN HD1 بث مباشر مباراة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

يلا شوت بث مباشر الزمالك ونهضة بركان كورة ستار Yalla shoot الزمالك بث مباشر رابط مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر الاسطورة كورة اون لاين بجودات متعددة يوتيوب، ويخوض الزمالك اللقاء الذي ينطلق عند دقات منتصف ليل القاهرة لهذا المساء في توقيت لم يعتاده الكثير وذلك بسبب الأجواء الرمضانية وتأخر التوقيت الخاص بدولة المغرب، فجماهير الكرة المصرية على موعد مع سهرة كروية بنكهة رمضانية مرتقبة في ظل وعد بمكافآت تاريخية من رئيس النادي المستشار مرتضى منصور للاعبين.

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بث مباشر الزمالك ونهضة بركان يلا شوت كورة اون لاين livehd7 الاسطورة الزمالك بث مباشر يلا شوت الزمالك بث مباشر كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بدون تقطيع، وأكد منير الجعواني مدرب الفريق المغربي أن فريقه جديد على منصات المباريات النهائية ويسعى لاستكشاف ذلك الأمر على عكس نادي الزمالك الذي اعتاد على هذا الأمر ولهذا فان الضغط كله يقع على عاتق الفريق المصري بينما سيخوض نهضة بركان اللقاء أكثر أريحية فسيلعب لأنه ليس لديه ما يخسره، وشدد على أن الزمالك لم يعد الفريق المرعب كما كان.