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يوفيتش يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد

الأحد 26/مايو/2019 - 05:17 م
يوفيتش يوجه رسالة نارية إلى ريال مدريد
يوفيتش
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ريهام عبد المحسن
 
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صدم الصربي لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت ريال مدريد الإسباني الذي يسعى لضمه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وأكد أن الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي الأنسب والأفضل له.

وقال يوفيتش في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "اعتقد أن الدوري الإنجليزي أو الدوري الإيطالي سوف ينسابني جيدا في الفترة القادمة".

واختتم يوفيتش تصريحاته قائلاً : "الطريقة التي تلعب بها هذه الفرق تتناسب مع أسلوبي لذلك الدوري الإنجليزي والإيطالي هما الأفضل بالنسبة لي".

يذكر أن يوفيتش البالغ من العمر 21 عامًا انضم إلى آينتراخت فرانكفورت من بنفيكا بشكل رسمي بعد أن قام النادي الألماني بتفعيل بند خيار الشراء.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أنه من المتوقع بالفعل أن يحصل على سعر بقيمة 60 مليون يورو هذا الصيف بفضل تسجيله 27 هدف في 48 مباراة.
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