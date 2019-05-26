"هتجوزني غصب عنك" طالبة بشبرا الخيمة تخطف شاباً بعد رفض أهله الزواج منها وتجرده من ملابسه

في واقعة فريدة من نوعها، قامت فتاه “طالبة” بشبرا الخيمة بخطف شاباً كانت تربطها به علاقة عاطفية، واستعانت بـ6 آخرين، وقاموا بالتقاط صور له وهو عاري من وأرغموه بالتوقيع على إيصالات أمانه.





كانت البداية مع تلقي مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية إخطاراً من رئيس المباحث بقسم شبرا الخيمة المقدم محمد الشاذلي يفيد بتحرير أهل طالب في السنة الرابعة بكلية التجارة لمحضر، يتهمون فيه 6 أشخاص بخطف إبنهم.



