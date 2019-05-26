"هتجوزني غصب عنك" طالبة بشبرا الخيمة تخطف شاباً بعد رفض أهله الزواج منها وتجرده من ملابسه
الأحد 26/مايو/2019 - 05:15 م
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في واقعة فريدة من نوعها، قامت فتاه “طالبة” بشبرا الخيمة بخطف شاباً كانت تربطها به علاقة عاطفية، واستعانت بـ6 آخرين، وقاموا بالتقاط صور له وهو عاري من وأرغموه بالتوقيع على إيصالات أمانه.
كانت البداية مع تلقي مدير أمن القليوبية اللواء رضا طبلية إخطاراً من رئيس المباحث بقسم شبرا الخيمة المقدم محمد الشاذلي يفيد بتحرير أهل طالب في السنة الرابعة بكلية التجارة لمحضر، يتهمون فيه 6 أشخاص بخطف إبنهم.
وعلى الفور أجرت قوات الأمن تحرياتها اللازمة وتبين أن وراء الواقعة طالبة زميلته بنفس الكلية كان بينهما علاقة عاطفية استمرت لأكثر من عام، وقام أهل الشاب برفض الزواج من تلك الفتاه، فما كان منها إلا استعانت بآخرين وتم خطفه وتصويره في أوضاع غير لائقة وإكراهه بالتوقيع على إيصلات أمانه لكي يتزوج منها، وتم ضبط المتهمة و3 آخرين وجاري ضبط الباقين.
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