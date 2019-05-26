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لا وجود لإضراب في قطاع توزيع الوقود

الأحد 26/مايو/2019 - 05:07 م
لا وجود لإضراب في قطاع توزيع الوقود
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مروى الجلاصي
 
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نفى توفيق عباس رئيس ديوان وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وجود إضراب في محطات توزيع الوقود، داعيا المواطنين لعدم التهافت و تجنب الإزدحام في ظلّ توفر الكميات بالمحطات، ومؤكدا في السياق ذاته على أن الإتفاق قائم بين جميع الأطراف المعنية.

وكشف عبّاس في تصريحه لموزاييك، أن الجلسة التي ستنعقد غدا بين وزارة الصناعة و الغرفة الصناعية لأصحاب المحطات، حول عمال محطات البنزين ستكون جلسة إجرائية عادية لإمضاء ورقة اتفاق، وفق قوله.

من جهة أخرى أكد عضو مجلس الجامعات بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حسني بوفادن، "عدم وجود أي إضراب من قبل العاملين في قطاع توزيع الوقود" و "عدم صدور أي برقية إضراب في هذا الشأن من قبل الاطراف النقابية".
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