CBC TIME SPORT بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم الأحد 19-5-2019 kora online
الأحد 26/مايو/2019 - 05:09 م
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يواجه نادي الزمالك نهضة بركان المغربي اليوم الأحد 19 – 5- 2019 ، ضمن منافسات نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، والتي من المقرر أن تقام في الثانية عشرة من مساء اليوم، على الملعب البلدي ببركان.
ننقل لكم البث المباشر لمباراة الزمالك ونهضة بركان الذى يذاع على قناة بي إن سبورتس الأولى، في تمام الساعة 12، وسيكون علي محمد علي، معلقا على المباراة وللجانب المغربي سيكون جواد بده.
تذاع قناة المغربية الرياضية "TNT" بث مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي "الكونفيدرالية" على ملعب بركان
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