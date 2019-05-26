ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمرو أديب يعلق على "خناقة تشجيع الزمالك من غير الزمالكاوية"

الأحد 26/مايو/2019 - 04:57 م
عمرو أديب يعلق على خناقة تشجيع الزمالك من غير الزمالكاوية
عمرو أديب
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل حول تشجيع نادي الزمالك في المباراة المنتظرة ضد نظيره نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وهو الأمر الذي استنكره الإعلامي عمرو أديب حيث كتب عبر حسابه عى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول "هى الخناقه الغريبه الموجوده دلوقتى بخصوص تشجيع الزمالك من جماهير غير زملكاويه جائز وطنيا او رياضيا . يا جماعه اللي عايز يشجع الزمالك المصري اهلا وسهلا اللي مش عايز ربنا معاه مفيش موضوع اصلا المهم ان الزمالك بعون الله النهارده ياخد الكونفيدراليه وبعدين نشوف القضيه الوطنيه دي".

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى، وذلك في المباراة العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، احرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
Advertisements
المزيد عن: عمرو اديب خناقة تشجيع الزمالك الكونفدرالية الزمالك الاعلامي عمرو اديب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
15:00
-
لاتسيو
سامبدوريا
-
x
18:00
-
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
-
x
22:00
-
نهضة بركان - المغرب