عمرو أديب يعلق على "خناقة تشجيع الزمالك من غير الزمالكاوية"
الأحد 26/مايو/2019 - 04:57 م
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تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل حول تشجيع نادي الزمالك في المباراة المنتظرة ضد نظيره نهضة بركان المغربى، المقرر إقامتها فى العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.
وهو الأمر الذي استنكره الإعلامي عمرو أديب حيث كتب عبر حسابه عى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول "هى الخناقه الغريبه الموجوده دلوقتى بخصوص تشجيع الزمالك من جماهير غير زملكاويه جائز وطنيا او رياضيا . يا جماعه اللي عايز يشجع الزمالك المصري اهلا وسهلا اللي مش عايز ربنا معاه مفيش موضوع اصلا المهم ان الزمالك بعون الله النهارده ياخد الكونفيدراليه وبعدين نشوف القضيه الوطنيه دي".
وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك يحتاج للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه من أجل التتويج باللقب الأفريقى، وذلك في المباراة العاشرة من مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، احرزه التوجولى لابا كودجو، فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.
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