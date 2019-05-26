تسيتسيباس يهزم مارتيرير ويتقدم في بطولة فرنسا المفتوحة

تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى الدور الثاني ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس)، ثاني بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، بتغلبه على الألماني ماكسيمليان مارتيرير 6 / 2 و6 / 2 و7 / 6 (7 / 4).





وحقق تسيتسيباس الفوز على منافسه المصنف 110 على العالم في ساعة و48 دقيقة.





وسجل تسيتسيباس 20/ عاما/ تطورا ملحوظا هذا الموسم، وتغلب على روجيه فيدرر وهو في طريقه للدور قبل النهائي ببطولة أمريكا المفتوحة، كما فاز بلقب بطولة إشتوريل التي أقيمت على الملاعب الرملية.





كما تغلب تسيتسيباس على رافائيل نادال، ملك الملاعب الرملية، في الدور قبل النهائي ببطولة مدريد قبل أن يخسر النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، كما وصل للدور قبل النهائي في بطولة روما.





ويلتقي تسيتسيباس في الدور الثاني مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الهندي براينش جونيسواران والبوليفي هوجو ديلين.



