"الجوازات": تسجيل الخصائص الحيوية من شروط تجديد جواز السفر
الأحد 26/مايو/2019 - 04:57 م
الفجر السعودي
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أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، على ضرورة الاهتمام بجواز السفر.
وقالت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لتسعد بسفرك.. اهتم بجوازك".
وأوضحت "الجوازات" أن تسجيل الخصائص الحيوية والهوية الوطنية شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر.
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