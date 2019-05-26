"الجوازات": تسجيل الخصائص الحيوية من شروط تجديد جواز السفر

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، على ضرورة الاهتمام بجواز السفر.

وقالت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لتسعد بسفرك.. اهتم بجوازك".

وأوضحت "الجوازات" أن تسجيل الخصائص الحيوية والهوية الوطنية شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر.



