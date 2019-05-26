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"الجوازات": تسجيل الخصائص الحيوية من شروط تجديد جواز السفر

الأحد 26/مايو/2019 - 04:57 م
الجوازات: تسجيل الخصائص الحيوية من شروط تجديد جواز السفر
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الفجر السعودي
 
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أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، على ضرورة الاهتمام بجواز السفر.

وقالت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لتسعد بسفرك.. اهتم بجوازك".

وأوضحت "الجوازات" أن تسجيل الخصائص الحيوية والهوية الوطنية شرطان أساسيان لإصدار أو تجديد جواز السفر.


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