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30 مايو.. اجتماع شباب "الأنبا انطونيوس" بحلوان ينظم "ConTinue"

الأحد 26/مايو/2019 - 04:56 م
30 مايو.. اجتماع شباب الأنبا انطونيوس بحلوان ينظم ConTinue
حفل ConTinue
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يُنظم اجتماع شباب كنيسة القديس العظيم الانبا انطونيوس للاقباط الأرثوذكس، بمنطقة أطلس بحلوان، حفله السنوي بمناسبة عيد القيامة المجيد، في تمام الساعة السادسة من مساء الخميس المُقبل 30 من مايو الجاري، بالقاعة المُلحقة بكنيسة القديسين العظيميم مار مرقس الرسول والانبا شنودة رئيس الرهبان المتوحدين للاقباط الارثوذكس بمجاورة 13 بمدينة 15 مايو، تحت شعار "ConTinue".

يُشار إلى أن كنيسة القديس العظيم الانبا انطونيوس، هي إحدى الكنائس الخاضعة لايبارشية حلوان والمعصرة تحت رئاسة الانبا بيسنتي اسقف الايبارشية ورئيس دير القديس العظيم الانبا برسوم العريان، كما يقوم على رعايتها كل من القس كاراس عبد الله، والقس يوحنا جابر، والقس ارسانيوس جابر، والقس متاؤس عياد، والقس نوفير سمير، والقس ابانوب ميلاد.

بينما يتولى مهمة الاشراف على الاجتماع المُخصص لخدمة الشباب والخريجيين، القس متاؤس عياد، والخادم مينا اسحق ثابت.

 


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