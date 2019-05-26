الوداد يواصل الحرب ضد جهاد جريشة





دعت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي اليوم الاحد جميع وسائل الإعلام من أجل حضور مؤتمر صحفي سيكون المحور الاساسي له التنديد بالقرارت التي أقدم عليها الحكم الدولي المصري جهاد جريشة والذي أدار ذهاب الدور النهائي بين الفريق المغربي وضيفه الترجي الرياضي التونسي.





ومن المنتظر أن يقدم فريق نادي الوداد خلال المؤتمر المقرر إنعقاده في الدار البيضاء شريط مفصل لتناول أبرز اللقطات التي أثارت الجدل في المباراة التي إنتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.





وسيختتم المؤتمر كشف خطاب الاحتجاج الرسمي الذي أرسله نادي الوداد للاتحاد الافريقي الكاف والذي تضمن وجود بعض الخروقات والمطالبة بالهدف الذي ألغاه جريشة.





وكان جريشة قد ألغى هدف سجله نادي الوداد عن طريق أيوب عملود بعد أن إحتسب خطاً ضد إسماعيل الحداد على خلفية لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء بالإستعادة بالفيديو.



