الدجلاوية نوران جوهر تفوز ببطولة علام المفتوحة للاسكواش

نجحت لاعبة نادي وادى دجلة نوران جوهر، في التغلب على الفرنسية كاميل سيرمي في مباراة استمرت 30 دقيقه انتهت بنتيجة أشواط(3/0) بواقع نقاط (11:3)(11:8) (11:3) ، وذلك في المباراة النهائية من بطولة علام المفتوحة للاسكواش التي ينظمها الإتحاد الدولي للإسكواش في بريطانيا في الفترة من 20 مايو إلى 26 مايو 2019.





ويبلغ مجموع جوائز البطولة 324,000 دولار و بذلك تتوج نوران جوهر ببطولة علام المفتوحة للإسكواش .