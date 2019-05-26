ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حصرياً على التردد الأرضي UHF 32.. نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربى على قناة "تايم سبورت"

الأحد 26/مايو/2019 - 04:59 م
حصرياً على التردد الأرضي UHF 32.. نهائي كأس الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربى على قناة تايم سبورت
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
تذاع مباراة الزمالك المصري ونظيره نهضة بركان المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، على قناة تايم سبورت الارضية، فى تمام العاشرة مساء الأحد على ملعب استاد برج العرب فى الإسكندرية. 


ولإستقبال قناة "تايم سبورت" الارضية يتم من خلال التردد الارضي UHF 32،  وتشغيل بث القناة بشكل مباشر من خلال التليفزيون بدلا من الريسيفر.


مباراة الذهاب انتهت بتقدم  فريق نهضة بركان المغربي بهدف للمهاجم لابا كوجو فى الدقيقة 94، فى شباك الزمالك، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب البلدى ببركان، ويحتاج الزمالك للفوز بهدفين نظيفين على الأقل لضمان حسم لقب بطولة الكونفدرالية.


هذا ومن المعلوم أن قناة تايم سبورت سوف تنقل جميع مباريات بطولة الأمم الأفريقية حصريا علي التردد الأرضي بداية من 21 يونيو.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
15:00
-
لاتسيو
سامبدوريا
-
x
18:00
-
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
-
x
22:00
-
نهضة بركان - المغرب