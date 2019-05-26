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نهائي الكونفدرالية.. تشديدات أمنية مكثفة على مداخل برج العرب

الأحد 26/مايو/2019 - 04:55 م
نهائي الكونفدرالية.. تشديدات أمنية مكثفة على مداخل برج العرب
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رامي بشاي
 
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شهدت مداخل ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب تشديدات امنية كبيرة، قبل ساعات من نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية بين الزمالك ونظيره نهضة بركان المغربي.



وقامت القوات المعنية بتأمين المباراة بفرض أكثر من لجنة لتفتيش المشجعين والتأكد من وجود التذاكر قبل الدخول إلى محيط الملعب.



وكان الزمالك قد خسر بهدف نظيف من نهضة بركان في لقاء الذهاب ويسعي اليوم امام جماهيره لتعويض الخسارة وحصد اللقب الإفريقي
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