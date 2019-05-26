شيخ الأزهر يستقبل وفد الكنيسة الأسقفية للتهنئة بعيد الفطر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد، وفدًا من قساوسة الكنيسة الأسقفية، برئاسة المطران منير حنا، رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، للتهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.





أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن سعادته بتهنئة رموز الكنيسة الأسقفية له، مضيفًا أن تبادل التهانى والزيارات والاحترام بين الإخوة فى الوطن يؤكد أن المصريين تجمعهم روح المودة والرحمة والإخاء والسلام، داعيًا الله تعالى أن يعيد مثل هذه الأيام الطيبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.



