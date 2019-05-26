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تنفيذ 35 % من مشروع الـ 50 بيتًا بدويًا بقرية الخرطوم بواحة الخارجة بـ17.9 مليون جنيه

الأحد 26/مايو/2019 - 04:55 م
تنفيذ 35 % من مشروع الـ 50 بيتًا بدويًا بقرية الخرطوم بواحة الخارجة بـ17.9 مليون جنيه
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هدير محمود
 
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أعلن رئيس جهاز تعمير الوادي الجديد، اللواء مهندس أيمن عبد المنعم، اليوم الأحد، عن تنفيذ 35% من مشروع الـ50 بيتا بدويا بقرية الخرطوم التابعة للوحدة المحلية لقري شرق بولاق بمركز الخارجة.

وأكد أيمن، أن الجهاز يواصل تنفيذ المشروع بتكلفة 17 مليون و900 الف جنيه، لإقامة منازل علي مساحة 65 مترًا مربعًا، لشباب الخريجين، بقرية الخرطوم، بهدف توفير مسكن ملائم للشباب، وتشجيعهم علي استصلاح وزيادة الرقعة الزراعية. 

وأضاف، أن المشروع سينتهي بشكل نهائي في يوليو 2020، ويجري تسليمه للوحدة الملحية لمركز الخارجة، لتسليمها للمنتفعين.
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