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عامل نظافة يعثر على جثتين لطفلين حديثي الولادة داخل صندوق قمامة بالإسكندرية

الأحد 26/مايو/2019 - 04:52 م
عامل نظافة يعثر على جثتين لطفلين حديثي الولادة داخل صندوق قمامة بالإسكندرية
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محمد رجب - دينا حسن
 
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عثر أحد عمال النضافة، اليوم الأحد، على جثتين لطفلين حديثى الولادة ملقتين داخل أحد صناديق جمع القمامة بمنطقة الرمل شرقي الإسكندرية.

تلقى ضباط قسم شرطة الرمل بلاغا من المدعو" محمد ي" عامل نظافة، يفيد عثوره على جثتين لطفلين حديثى الولادة ملقتين داخل صندوق القمامة، على الفور إنتقل ضباط مباحث القسم الى محل البلاغ وتم التقابل مع المبلغ أقر بما جاء فى البلاغ ولم يتهم اى احد، تم نقل الجثتين الى مشرحة الاسعاف بوسط الاسكندرية.

تم تحرير المحضر رقم4509لسنة 2019 قسم شرطة الرمل وجارى العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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