الزمالك يصدم الأهلي ويحصل على توقيع لابا كودجو

أكد أمير مرتضى المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي الزمالك على إنهاء صفقة التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي لصالح الفريق الأبيض.

وأوضح أمير مرتضى في حديثه مع بعض مسئولي نادي الزمالك على الحصول على توقيع اللاعب وحسم الصفقة لصالح الفريق الأبيض بشكل رسمي.

وتشهد صفقة كودجو منافسة قوية بين الزمالك والأهلي بجانب تدخل الأهلي في باب المفاوضات مع اللاعب الذي قدم موسمًا رائعًا مع الفريق المغربي.

ويستعد الزمالك لملاقاة نهضة بركان المغربي مساء اليوم في إياب نهائي الكونفدرالية الافريقية، علمًا أن لقاء الذهاب بالمغرب انتهى لمصلحة النهضة بهدف نظيف.

ويسعى مسئولو الزمالك لتدعيم خط الهجوم في الموسم المقبل وضم مهاجم مميز أجنبي إلى الفريق ليحل محل حميد أحداد أو خالد بوطيب.