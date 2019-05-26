ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس قصور الثقافة يتفقد الشارع الرمضاني بقصر ثقافة الفيوم (صور)

الأحد 26/مايو/2019 - 03:28 م
رئيس قصور الثقافة يتفقد الشارع الرمضاني بقصر ثقافة الفيوم (صور)
Advertisements
طباعة
ريهام على
 
Advertisements
تفقد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الشارع الرمضاني والمقام بقصر ثقافة الفيوم ضمن نشاط ليالي رمضان الثقافية والفنية، رافقه الفنان هشام عطوه نائب رئيس الهيئة وعدد من قياداتها والسيدة مدير عام ثقافة الفيوم.

وتضمن الشارع الرمضاني ورش رسم للأطفال، إلى جانب ورش لتعليم الخرز وتصنيع مشغولات يديوية وأشكال وألعاب وعرائس للأطفال، كما أقيم المقهى الثقافي وصانع الكنافة والقطائف، بجانب ذلك نفذت إدارة الشباب والعمال ورشها الفنية وهي تصنيع جدارية على شكل "فانوس رمضان"، وورش فنون تشكيلية للرسم على الجلد والخط العربي الحديث غير النمطى، مع ورشة تصنيع الفوانيس والألعاب الرمضانية.

وأقيمت العروض الفنية وبدأت بألعاب شعبية للأطفال إلى جانب فقرة التنورة، وفي ختام الجولة قدمت فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الفنان حسن شاهين مجموعة من الأغاني المختلفة والرمضانية وسط حضور وتفاعل جماهيري.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
15:00
-
لاتسيو
سامبدوريا
-
x
18:00
-
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
-
x
22:00
-
نهضة بركان - المغرب