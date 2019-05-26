سر إرتداء المتظاهرين الإسرائيليين للطرابيش الحمراء أثناء التظاهر ضد نتنياهو



وتظاهر أمس السبت عشرات الألاف من الإسرائيليين مرتدين الطرابيش الحمراء فى ظاهرة هى الاولى من نوعها،الغرض منها الإشارة إلى الفرامانات التى كان يصدرها السلاطين الأتراك خلال القرون الماضية،وتماشيًا مع التصريحات التى اطقتها المعارضة الإسرائيلية برئاسة "بينى جانتس" أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتعامل مع الإسرائيليين كأنه سلطان تركى.



يائير لابيد الرجل الثانى بحزب ازرق ابيض صرح موجهًا حديثه لنتنياهو قائلًا "عليك الإستماع للميادين لن نسمح لك ان تكون اردوغان جديد ".



استمرت التظاهرات ضد بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية،لليوم الثالث على التوالى، بسبب سعيه لإقرار قانون الحصانة الذى يحميه من ملاحقته قضائيًا ودخوله السجن.