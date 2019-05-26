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جهاد جريشة يتحدث لـ"الفجر الرياضي" عن أزمة الوداد والترجي

الأحد 26/مايو/2019 - 03:24 م
جهاد جريشة يتحدث لـالفجر الرياضي عن أزمة الوداد والترجي
جهاد جريشة
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هاني عصام
 
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شدد الحكم المصري جهاد جريشة على عدم قلقه بعد تصريحات إدارة نادي الوداد المغربي في الساعات الماضية والمطالبة بإيقافه بسبب أحداث مباراة الترجي التونسي الأخيرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وتعرض جهاد جريشة لانتقادات شديدة من جانب النادي المغربي بعد قيامه بإلغاء هدف للوداد وعدم احتساب ضربة جزاء لهم.

 

وقال جهاد جريشة في تصريحات خاصة مقتضبة إلى "الفجر الرياضي": "لا أخاف إلا الله سبحانه وتعالى.. لا أقلق وواثق أنني قمت بإدارة اللقاء بشكل مميز".

 

ويشارك جريشة حاليًا في منافسات كأس العالم للشباب حاليًا بعد المستويات المميزة التي قدمها في الفترة الماضية.

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المزيد عن: جهاد جريشة الوداد والترجي الوداد المغربي الترجي التونسي
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