جهاز المشروعات يعلن عن 3 فائزين بكل محافظة في مسابقة "مفتاح مشروعك"

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن فوز 3 مشروعات بكل محافظة في مسابقة "مفتاح مشروعك"، بإجمالي 81 مشروعًا، ونظمت وزارة الشباب والرياضة المسابقة، بالتعاون مع الجهاز بهدف تشجيع الشباب على إقامة مشروعات ابتكارية لها جدوى اقتصادية بمراكز الشباب.





وأكدت رئيسة الجهاز اهتمام جهاز تنمية المشروعات بتشجيع الشباب على ريادة الأعمال، مشيرةً إلى أن الجهاز يقدم كافة اشكال الدعم الفني والتسويقي والتدريبي للنهوض بمشروعات الشباب الإبداعية والابتكارية.





واشارت إلى أن الجهاز سيوفر لكل مشروع 100 ألف جنيه تمويل، بإجمالي 8،1 مليون جنيه للمشروعات الفائزة، الـ81، مشيرة إلى أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة الشباب لتشغيل الشباب خاصة في مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية.





وتنوعت المشروعات الفائزة بين تصنيع مستلزمات طبية وملابس جاهزة وإنتاج زيوت نباتية ومفروشات وتعبئة وتغليفن وتأهيل ذوي القدرات الخاصة، وتفصيل وتطريز، وحضانات للأطفال، والزراعات المائية بدون تربة، وصناعات الجلد الطبيعي ومشغولاته، وإنتاج الفطر، والمنظفات الصناعية.





وأوضحت أن المسابقة مرت بثلاث مراحل، الأولى تتعلق بمطابقة الأفكار التي قدمها الشباب مع معايير المسابقة واختيار القابلة للتنفيذ، تلاها مرحلة معكسر تدريب للمقبولين حول تنفيذ الأفكار ونجاحها، من خلال إعداد نموذج للمشروع، ورفع كفاءة الشباب، وتم إختيار أفضل 20 مشروعا من كل محافظة، لتأتي المرحلة الثانية لمعسكر تدريب مكثف لأصحاب المشروعات التي وقع عيلها الاختيار، والذين تم اختيار الفائزين من كل محافظة من بينهم.