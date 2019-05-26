العاملون بشركة سكر الفيوم يضربون عن العمل للمطالبة بحقوقهم

Advertisements

نظم العاملون بشركة سكر الفيوم صباح اليوم، إضرابًا عن العمل احتجاجًا على استمرار إدارة الشركة في اتباع سياسات قد تعرضها للانهيار وبدء نزيف الخسائر، خصوصًا بعد أن أدت تلك السياسات إلى تدني نسبة التعاقدات مع المزارعين لمحصول البنجر للموسم القادم، وهو الأمر الذي يظهر عند قياسه مقارنة بالسنوات الماضية "على حد قولهم".



وقال العاملون المضربون عن العمل، إن تعمد استخدام ممارسات تعسفية من قبل إدارة الشركة ضد العاملين، وانتشار الأكاذيب من المقربين للإدارة ضد غالبية العاملين، بهدف التخلص من العاملين المعروفين بحبهم للشركة وحرصهم على مصالحها، أو من يطالبون بوقف أيادي الفساد والفاسدين حفاظًا على الشركة ومواردها، قد يتسبب فى تراجع موارد الشركة.



وأكد العاملون المضربون، أن مطالبهم تتمحور فى إقالة المتسببين في إهدار أموال الشركة، وتمكين المتخصصين من المخلصين فى العمل للقيام بأدوارهم، بالإضافة إلى ضرورة صرف نسبة العمال من الأرباح والمقدرة ب 10% من كامل أرباح العام الماضي دون أي نقص، وإقالة جميع العاملين بالشركة من المحالين إلى سن المعاش لما تسببوا فيه من إضرار بمصالح الشركة ومحاسبة المتسببين في إهدار أموال الشركة، وعزل المدير الإداري من منصبه وإقالة مدير أمن المصنع، فضلا عن إعادة جميع المهندسين الزراعيين للقيام بدورهم السابق فى إبرام تعاقدات المزارعيين على محصول البنجر، بعد أن أدى إستبعادهم لتدني شديد في نسبة التعاقدات وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى فشل الشركة خلال الموسم القادم، وعودة الفني عمرو أ ع من سكرتارية العضو المنتدب إلى إدارة الأجهزة.