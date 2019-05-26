سقوط 31 تاجر مخدرات وضبط 9 قطع أسلحة نارية بالجيزة

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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.



وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.



وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 31 متهما،31 اتجار، ضبط بحوزتهم 1700 جرام حشيش، 835 أقراص مخدرة، 107 جرام هيروين، 130 جرام فودو، 35 جرام أفيون، وفي مجال قضايا ضبط الأسلحة النارية تم ضبط 10 متهمين، 10 دفاع عن النفس، وضبط بحوزتهم 7 فرد خرطوش محلى الصنع مختلف الاعيرة، 84 طلقة مختافة الاعيرة، 2 طبنجة 9 مم.



وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

