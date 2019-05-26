مقتل 3 وإصابة 5 إثر انفجارات في العاصمة النيبالية

كشفت الشرطة في نيبال، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون على الأقل في انفجارين مختلفين في العاصمة النيبالية.

كشفت الشرطة في نيبال، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون على الأقل في انفجارين مختلفين في العاصمة النيبالية.