مقتل 3 وإصابة 5 إثر انفجارات في العاصمة النيبالية
الأحد 26/مايو/2019 - 03:06 م
مـحــمد حســــــــــين
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كشفت الشرطة في نيبال، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب خمسة آخرون على الأقل في انفجارين مختلفين في العاصمة النيبالية.
وقال المسؤول بالشرطة، شيام لال غياوالي، إن السلطات تحقق في الانفجارين اللذين وقعا، اليوم الأحد، على بعد ساعة تقريبًا في حيين في كاتماندو.
وحسبما أوردت "فوكس نيوز"، تم اغلاق المناطق المحيطة بموقعى الانفجار سريعًا من قبل الشرطة، وتم نقل المصابين للمستشفيات للعلاج.
ووضعت قوات الأمن في حالة تأهب قصوى ويقوم الضباط بدوريات في المناطق الرئيسية في كاتماندو.
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