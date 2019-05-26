تنفيذ احتفالية بيوم أفريقيا بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية‎

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة احتفالية بيوم إفريقيا وتنفيذ ندوة تثقيفية عن القارة السمراء وتسليط الضوء علي التنوع الذي تزخر به القارة في مختلف القطاعات والروابط الممتدة عبر التاريخ بين مصر والشعوب الإفريقية وذلك للطلائع من أبناء مراكز الشباب بنطاق المحافظة ،صرح بذلك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.





وجاء ذلك تزامناً مع الاحتفال "بيوم إفريقيا" الذكرى الـ56 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية "الاتحاد الإفريقي حالياً" وفي إطار رئاسة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للاتحاد الافريقي بدورته الحالية عام 2019.





وأكد المحافظ أن الدولة تسعي جاهدة لتوطيد العلاقات مع الشعوب الافريقية من خلال تنفيذ العديد من الفعاليات واقامة المنتديات بحضور أبناء القارة السمراء واستضافة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 وإعلان أسوان عاصمة للشباب الافريقي مشيراً إلي أهمية دور الرياضة في إعداد الشباب بدنياً وفكرياً وثقافياً والمساهمة في التعرف علي ثقافات الشعوب المختلفة.





ومن جهته صرح وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة انه تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية تم تنفيذ احتفالية بيوم افريقيا الذكري الـ56 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية "الإتحاد الإفريقي حالياً" وتنفيذ ندوة تثقيفية لتعريف الطلائع والشباب من أبناء مراكز الشباب بأهمية القارة الأفريقية بالنسبة لمصر وضرورة تدعيم الروابط الثقافية والحضارية بين الشعوب الأفريقية و دور مصر الريادي في الفترة الحالية وخطط التعاون المثمر بين مصر والعديد من الدول الأفريقية في المجالات المختلفة الإقتصادية والسياسية والتعليمية، وذلك بمشاركة محاضرين متخصصين ومتميزين وممثلين من وزارة الشباب والرياضة بمركز شباب القنايات.