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انفجار سيارة مفخخة في الموصل يسقط قتيل وثلاثة جرحى

الأحد 26/مايو/2019 - 03:27 م
انفجار سيارة مفخخة في الموصل يسقط قتيل وثلاثة جرحى
انفجار سيارة مفخخة - أرشيفية
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وكالات
 
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قتل شخص واحد على الأقل فما أصيب ثلاثة آخرين بجروح، اليوم الأحد، في انفجار سيارة مفخخة في ناحية ربيعة غربي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى العراقية.

 

ونقلت قناة "السومرية نيوز" عن مصدر عراقي قوله إن "سيارة مفخخة انفجرت، بعد ظهر اليوم، في قرية العوينات بناحية ربيعة غربي الموصل، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، في حصيلة أولية".

 

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا إلى أن "سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الانفجار لإغاثة المصابين".

 

وفي ديسمبر 2017 أعلن العراق انتصاره على تنظيم "داعش"، الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول، واستعادة كافة أراضيه التي سيطر عليها التنظيم.

 

وعلى الرغم من إعلان الانتصار تواصل القوات العراقية عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية.

 

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