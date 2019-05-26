حبس المتهم في "مذبحة أبنوب" 4 أيام على ذمة التحقيقات

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أمرت النيابة العامة بمركز أبنوب، برئاسة المستشار أحمد فتحي، مدير النيابة، بحبس المتهم في واقعة مقتل 4 أشخاص خلال الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين عائلتين بسبب سور 4 ايام علي ذمة التحقيقات مع سرعة التحريات حول الواقعة، كما طلبت تقرير المعمل الجنائي.



وكان اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية لأمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من المقدم عبد المجيد مختار، رئيس مباحث مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ من أهالى قرية المعابدة بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب الخلاف على بناء سور خرساني حول قطعة أرض.



انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم فرض كردون أمني وتبين من المعاينة مصرع 4 أشخاص خلال الاشتباكات بين العائلتين.



وأشارت التحريات أن المشاجرة نشبت مساء الجمعة بين عائلتين بزمام قرية المعابدة بسبب خلاف على حد فاصل بقطعة أرض وتطورت إلى استخدام الأسلحة النارية مما اسفر عن مقتل 4 أشخاص.



تم نقل الجثث والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة التي أصدرت قرارها بدفنها أمس عقب تشريحها، وتمكنت قوات المباحث من وقف اطلاق النار.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

