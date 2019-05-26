رد صادم من المغنية الأمريكية تايلور سويفت حول سؤالها عن سن الـ30

حلت المغنية ​تايلور سويفت​ ضيفة على أكبر قناة تلفزيون ألمانية “آر تي إل” والصدام هو جوايها على سؤال المذيع عما إذا كان سن الـ30 يمثل نقطة تحول لها





فأجابت المغنية الأمريكية عن السؤال السابق بحديثها عما تشعر به حيال الاحتفال بدخول سن الثلاثين في ديسمبر المقبل.





إلا أنه يبدو أن المذيع أراد منها جوابا آخر فسألها : “هل يدق سن الـ30 جرس الإنذار لساعتك البيولوجية؟ هل ترغبين بأن تكوني أمًا في هذه الفترة قبل أن تمر بك أعوام أخرى؟”.





هذا السؤال الشخصي ردت عليه تايلور بكل برودة وقالت : “أنا لا أعتقد أن هذا السؤال يُسأل للرجال ببلوغ سن الـ30؛ لذلك لن أجيب عن هذا السؤال”.