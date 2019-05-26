رد صادم من المغنية الأمريكية تايلور سويفت حول سؤالها عن سن الـ30
الأحد 26/مايو/2019 - 03:13 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
حلت المغنية تايلور سويفت ضيفة على أكبر قناة تلفزيون ألمانية “آر تي إل” والصدام هو جوايها على سؤال المذيع عما إذا كان سن الـ30 يمثل نقطة تحول لها
فأجابت المغنية الأمريكية عن السؤال السابق بحديثها عما تشعر به حيال الاحتفال بدخول سن الثلاثين في ديسمبر المقبل.
إلا أنه يبدو أن المذيع أراد منها جوابا آخر فسألها : “هل يدق سن الـ30 جرس الإنذار لساعتك البيولوجية؟ هل ترغبين بأن تكوني أمًا في هذه الفترة قبل أن تمر بك أعوام أخرى؟”.
هذا السؤال الشخصي ردت عليه تايلور بكل برودة وقالت : “أنا لا أعتقد أن هذا السؤال يُسأل للرجال ببلوغ سن الـ30؛ لذلك لن أجيب عن هذا السؤال”.
Advertisements
- شاكيرا: بيكيه أكثر رجل عاقل
- والدة تايلور سويفت عن قضية التحرش بابنتها: الأمر مرعب
- تبرئة تايلور سويفت في قضية التحرش
- تايلور سويفت تنضم لـCATS
- المغنية العالمية تايلور سويفت تتألق في حفلها بناشفيل (صور)
- "مهووس" تايلور سويفت مهدّد بالسّجن 4 سنوات
- حقيقة تعاون آديل مع تايلور سويفت في عمل غنائي جديد
- لهذا السبب.. تايلور سويفت تحرج مذيعًا على الهواء