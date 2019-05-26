مشاهد دموية في أحراز "ولاية سيناء" المتهم فيها مدافع أسوان وآخرين‎

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة فض أحراز المتهمين في محاكمة 44 مُتهمًا بـ"ولاية سيناء" بينهم اللاعب حمادة السيد مدافع أسوان، مستكملة مشاهدة مقاطع مصورة ضمتها أحراز المتهم سامح القناوي.





وبرز من بين المعروض فيديو بشع، يتصدره بشكل دائم شعار داعش ذا الراية السوداء، ومُدون عليه ولاية سيناء، ضم المقطع أشخاص دون أن يتضح هويتهم، وهم يقومون بالحديث، ثم يأخذهم آخرون ليتم ذبحهم أمام الكاميرات التي وثقت بشاعة ما اقترفوه، وعقب نهاية الذبح يقومون بفصل الرأس عن الجسد قبل أن يضعوا تلك الرؤوس على أجساد أصحابها، التي يسيل منها الدم بلا رحمة، وبدا حرص القائمين على إعداد الفيديو على أن يكون مُصاحبًا لمقاطع القتل أناشيد حماسية، وشمل العرض فيديو يظهر فيه شخص يقول :"والله ما رأينا من رأينا راحة إلا في داعش".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.





وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لانهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة فى جماة إرهابية داخل البلاد بان أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة " ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، ولالاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق الأغراض التى تدعو اليها.