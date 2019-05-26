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عاجل.. الاتحاد المغربي يشكو جهاد جريشة لـ"كاف" رسميا

الأحد 26/مايو/2019 - 03:09 م
عاجل.. الاتحاد المغربي يشكو جهاد جريشة لـكاف رسميا
جهاد جريشة
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الفجر الرياضي
 
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قدم الاتحاد المغربي شكوى في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد الحكم المصري جهاد جريشة الذي أدار مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.


وكشف الاتحاد المغربي عبر موقعه الرسمي عن الخطاب الذى أرسله إلى "كاف" للاحتجاج على قرارات الحكم جهاد جريشة فى مباراة الوداد والترجي والتي انتهت بالتعادل 1-1.


وكان جهاد جريشة ألغى هدفًا للوداد سجله أيوب عملود كما تغاضى عن احتساب ركلة جزاء فى الشوط الثانى بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

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