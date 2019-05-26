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خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية

الأحد 26/مايو/2019 - 03:14 م
خلال 24 ساعة الأخيرة.. تحرير أكثر من 5 آلاف مخالفة مرورية
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عدة حملات على الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير الأمن، بتكثيف الحملات لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.

وأسفرت الحملة التي قادها ضباط الإدارة على مدار الـ24 ساعة المنقضية، عن ضبط أكثر من 5 ألاف مخالفة مرورية متنوعة تنوعت ما بين ضبط مخالفات انتظار خاطئ، رخصة قيادة بدونتسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكبارى، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث فى المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة، وغيرها من المخالفات المرورية.

وتحرر محضر عن كل واقعة على حدة، وأمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة بإحالة الوقائع للنيابات المختصة.
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