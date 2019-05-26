الجزائر.. إحالة ملفات مسؤولين كبار بينهم أويحيى وسلال للمحكمة العليا

أحالت النيابة العامة الجزائرية اليوم الأحد، 9 وزراء ورئيسي حكومة سابقين إلى المحكمة الجزائية العليا للتحقيق معهم في قضايا ذات طابع جزائي.

ومُثل الوزير الأول الجزائري السابق، أحمد أويحيى، أمام محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.

وجاء استدعاء أحمد أويحيى للتحقيق معه في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.