ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الجزائر.. إحالة ملفات مسؤولين كبار بينهم أويحيى وسلال للمحكمة العليا

الأحد 26/مايو/2019 - 03:09 م
الجزائر.. إحالة ملفات مسؤولين كبار بينهم أويحيى وسلال للمحكمة العليا
المحكمة الجزائرية العليا
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أحالت النيابة العامة الجزائرية اليوم الأحد، 9 وزراء ورئيسي حكومة سابقين إلى المحكمة الجزائية العليا للتحقيق معهم في قضايا ذات طابع جزائي.

 

 ومُثل الوزير الأول الجزائري السابق، أحمد أويحيى، أمام محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة.

 

وجاء استدعاء أحمد أويحيى للتحقيق معه في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.

 


Advertisements
المزيد عن: المحكمة الجزائرية العليا الجزائر أويحي وسلال إحالة11 عضو حكومة سابقين
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
15:00
-
لاتسيو
سامبدوريا
-
x
18:00
-
يوفنتوس
سبال
-
x
20:30
-
ميلان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك - مصر
-
x
22:00
-
نهضة بركان - المغرب