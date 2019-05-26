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الرئيس الإسرائيلى: اليهود ليسوا آمنين فى ألمانيا

الأحد 26/مايو/2019 - 03:10 م
الرئيس الإسرائيلى: اليهود ليسوا آمنين فى ألمانيا
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خاطر عبادة
 
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قال الرئيس الإسرائيلي اليوم الأحد، إن اليهود غير آمنين في ألمانيا بعد أن حذر مسؤول حكومي من مخاطر ارتداء قلنسوة يامولكي تقليدية.

وأكد روفين ريفلين، أن التحذير الذي وجهه مفوض الحكومة الألمانية بشأن معاداة السامية، فيليكس كلاين، كان بمثابة "استسلام لمعاداة السامية".

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل"، قال كلاين في مقابلة أمس: "لا يمكنني أن أوصي اليهود بأن يرتدوا قلنسوة في بعض الأحيان في كل مكان في ألمانيا".
ارتفع عدد الحوادث المعادية للسامية في ألمانيا العام الماضي، وفقا لإحصاءات الحكومة التي نشرت في وقت سابق من هذا الشهر.

وأضاف ريفلين أن تصريحات كلاين "صدمته"، وفي الوقت الذي يقدر فيه "التزام الحكومة الألمانية تجاه الجالية اليهودية"، فقد اتهمتها بالانحناء لأولئك الذين يستهدفون اليهود في ألمانيا.
وقال الرئيس الإسرائيلي: 'المخاوف بشأن أمن اليهود الألمان هي استسلام لمعاداة السامية والاعتراف بأن اليهود، مرة أخرى، ليسوا آمنين على الأراضي الألمانية.
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