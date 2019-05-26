رومارينيو.. ساحر برازيلي رسم البسمة في اتحاد جدة

تسعى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي إلى تمديد عقد النجم البرازيلي رومارينيو دا سيلفا الذي نجح في قياده الفريق إلى الهروب من مراكز الهبوط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بسبب الموهبة الكبيرة التي يتوفر عليها والتي ساعدته في تسجيل الكثير من الأهداف الحاسمة.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز الأرقام التي قدمها اللاعب مع إتحاد جده هذا الموسم والتي جعلت الإدارة تسارع في الحفاظ على خدماته.

رومارينيو

إنضم البرازيلي إلى العميد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادماً من فريق نادي الجزيرة الإماراتي وعولت عليه جماهير إتحاد جدة كثيراً من أجل قيادة الفريق لمنصات التتويج قبل أن تضرب الفريق لعنة النتائج السلبية التي وضعته في المركز الأخير بنهاية الدور الأول.

ولم يساعد البرازيلي فريقه في الدور الأول ما جعل الجماهير توجه له تهم التخاذل وعدم اللعب بجدية كافية ما جعله يفكر في الرحيل عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قبل أن ينجح في الحصول على مكان أساسي له في تشكيلة التشيلي سييرا.

ولعب سييرا دوراً كبيراً في عودة حاسة التهديف إلى رومارينيو بالإضافة إلى أن التجانس بينه وبين زملائه في الخط الأمامي على غرار فيلانويفا وبروزفيتش ساهم في تسجيل الفريق للكثير من الأهداف في البطولات المختلفة التي خاضها العميد.

وشارك الساحر البرازيلي مع العميد في سبعة وثلاثين مباراة في جميع المنافسات ونجح خلالها في تسجيل أربعة عشر هدفاً وصنع هدفين لزملائه وقاد كتيبة العميد إلى الوصول للدور النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي خسرها الفريق ضد التعاون.

لتعود جماهير العميد وتطالب الإدارة برئاسة لؤي ناظر بتجديد تعاقد الساحر البرازيلي الذي أنقذ الفريق من شبح الهبوط وساهم في وصولهم إلى مباراة نهائية وتخطي دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.