رئيس جامعة سوهاج: آليات متنوعة لحل مشكلات صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس

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اجتمع اليوم، مجلس إدارة صندوق علاج أعضاء هيئة التدريس، برئاسة الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج؛ لمناقشة الوضع الحالي للصندوق وما تم إنجازه لحل المشكلات المزمنة التي عانى منها في الفترة الماضية.



وقال "عزيز" إن حساب الصندوق تعرض للعديد من المشكلات، حيث أنه كان مديونًا للمستشفي الجامعي بمبلغ مليون و٦٥٠ الف جنيه مصري، بالاضافة الي النقص الشديد في الادوية المتاحة بصيدليات المستشفي الجامعي، الي جانب تراكم مبالغ كبيرة قام اعضاء هيئة التدريس بسدادها للمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية خارج الجامعة نظير قيامهم باجراء عمليات جراحية وفحوصات مختلفة.



وأوضح "عزيز" أنه تم التغلب علي معظم هذة المشكلات باتخاذ الإجراءات التالية:



*تم فتح صيدلية للبيع الحر داخل المستشفي الجامعي تابعة للشركة المصرية لتجارة الادوية، حيث تم توقيع عقد بين الجامعة والشركة المصرية لتوفير كافة انواع الادوية لعلاج اعضاء هيئة التدريس،من الادوية الغير متوفرة بالمستشفي الجامعي، مع وجود نسبة خصم.



*الموافقه علي صرف جميع المبالغ المتراكمة لاعضاء هيئة التدريس نظير اجراءات عمليات وفحوص طبية خارج الجامعة مع زيادة نسبة ٦٠٪؜ مما كانت تسمح به اللائحة المعمول بها منذ انشاء الصندوق.



*تم صرف جميع مستحقات اعضاء هيئة التدريس من كلية الطب القائمين علي علاج جموع اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وذلك تشجيعًا لهم علي الاستمرار في تنفيذ تعاقداتهم مع الصندوق.



*صرف جميع مستحقات المستشفيات الخارجية مثل مستشفي اسيوط الجامعي مقابل علاج اعضاء هيئة التدريس من أبناء أسيوط.



وحضر الاجتماع المحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة، والدكتور مصطفي عبد الخالق عميد كلية الطب البشري، والدكتور سامر عاشور مدير وحدة علاج اعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وعدد من اعضاء الصندوق من اعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة.