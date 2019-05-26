علي سلامة يجتاز الاختبار الهولندي للجولف بدرجة جيد

ورغم فوز على سلامة بالمركز الاول لمرحلته السنية 9 سنوات الا انه سدد 45 ضربة فى التسع حفر مسجلا بذلك 9 ضربات فوق المعدل ما يحتاج معه إلى مزيد من التركيز والتدريب والاحتكاك للوصول لنتائج افضل مستقبلا .