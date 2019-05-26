بسام الشماع: الهرم مشروع قومي مصري بنسبة 100%

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كشف الدكتور بسام الشماع، المؤرخ وعالم المصريات، حقيقة بناء اليهود للأهرامات، مؤكدًا أن الهرم مشروع قومي 100%، إنتاج مصري بنسبة 100%، للملك المصري خوفو.



وأشار "الشماع"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، إلى أن الحديث عن أنه تم بناء الأهرامات بالسخرة والعبودية غير صحيح على الإطلاق، ولم يكن هناك منظر لكرباج واحد من العمال يتم ضربه وهو يرفع حجر أكثر من 2 متر، مشددًا على أن الهرم مشروع قومي شارك في بناءه 100 ألف عامل، ولا يمكن أن يكون إفراز كرباج.



ونوه، إلى أن هناك بردية اكتشفت في 2013 اعتبروها اهم اكتشاف في القرن الواحد والعشرين، تؤكد أن جميع العمال وقائدهم مصريين، وتم عرضها بالمتحف المصري لإخراس جميع الألسنة.



وأوضح المؤرخ وعالم المصريات، أن هرم خوفو مكونة من 2 مليون و300 ألف حجر، والعامل الذى بنى الأهرامات وضعها بطريقة واتجاهات معينة، مؤكدًا أن هرم خوفو بكل هذا الثقل لا يوجد سم واحد مبنى تحت الأرض لتثبيته، ومع ذلك ظل الهرم ثابت 4500 سنة، وهذا يؤكد أن العامل المصري كان سباق في علم حساب المثلثات، وهذا سبب مجيئ فيثاغورس لدراسة حساب المثلثات في مصر.

