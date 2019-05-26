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عاجل.. الخارجية الإيرانية لا توجد مفاوضات مع واشنطن حاليًا

الأحد 26/مايو/2019 - 02:16 م
عاجل.. الخارجية الإيرانية لا توجد مفاوضات مع واشنطن حاليًا
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رقية جمال
 
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن الخارجية الإيرانية أنه لا توجد مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن في الوقت الراهن.
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المزيد عن: مفاوضات إيران أمريكا إكسترا نيوز
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