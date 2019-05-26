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رئيس جامعة بني سويف يتفقد الامتحانات بكلية الإعلام

الأحد 26/مايو/2019 - 02:12 م
رئيس جامعة بني سويف يتفقد الامتحانات بكلية الإعلام
امتحان كلية الإعلام
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احمد فتحى الدسوقي
 
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تفقد صباح اليوم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، بتفقد عددًا من لجان الامتحانات بكلية الإعلام، وذلك لمتابعة سير وانتظام أعمال الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة تواجد أستاذ المادة لتذليل أي صعوبات أو نقاط غامضة قد تقابل الطلاب خلال الامتحانات، وتوافر كافة الاستعدادات من وسائل الدفاع المدني والرعاية الطبية، ووضع لوحات إرشادية واضحة للطلاب توضح جداول الامتحانات، وأرقام الجلوس، وتوفير مناخ مناسب، مع مراعاة التهوية لكافة المدرجات.

يشار الى أن جولة رئيس الجامعة التفقدية شملت المرور على عدد من الإدرات بالمبنى الرئيسي لإدارة الجامعة، وإدارة الوافدين، ومسرح الجامعة لتهنئة العاملين بعيد الفطر المبارك.
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