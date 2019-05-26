التحقيقات تكشف عن كواليس السطو المسلح على جيولوجي في البساتين

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أصدرت نيابه البساتين الجزئية، قرارا بحبس 5 عاطلين لسرقتهما جيولوجى بترول بالاكراه 4 أيام على ذمه التحقيقات.



وأدلى المجنى عليه باقواله امام النيابه أنه يوم الواقعه إستقل سياره أجره " ميكروباص" للذهاب لعمله وكان بداخلها 5 أشخاص، ولكن ارتابه الشك فى نظراتهم اليه وفوجى بتوقف السياره فى منتصف الطريق وقيام أحد التهمين بتكبيل يديه من الخلف وباقى المتهمين قاما بتهديده بأسلحه ناريه وبيضاء " مطواه" كانت بحوزتهم.



وأضاف المجنى عليه أنه كان يوجد معه حقيبه يده وكان يوجد بداخلها مبلغ مالى مالي 15600 جنيه و2000 دولار وهاتفه المحمول، وقاما بإلقاءه من "الميكروباص" ولاذوا بالفرار.



كما أمرت النيابة بفحص الكاميرات وتفريغها في محل الواقعة لتحديد هوية المتهمين.





تعود تفاصيل الواقعه عندما تلقى قسم شرطة البساتین بلاغا من جیولوجى بشركة بترول 36سنه بأنھ عقب إستقلالھ سیارة أجرة میكروباص یستقلھا خمسة أشخاص قاما بسرقته بالاكراه.





وبتكثيف التحريات واعداد الاكمنه اللازمه تم ضبط المتهمين الخمس وهما بائع وعاطل وطباخ وكهربائي وسائق.

وبمواجھتھم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتھم من متحصلات الواقعه، وأضافوا بقیامھم بتغییر المبلغ المستولى علیھ من الدولارات للعملة المصریة من أحد مكاتب الصرافة كائن بدائرة القسم، وإنفاقھم باقى المبلغ المالى على

متطلباتھم الشخصیة وتعاطى المواد المخدرة وتم بإرشادھم تم ضبط الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة عبارة عن فرد خرطوش طبنجة صوت و3قطغ أسلحة بيضاء وسياره الاجره ملك السائق المتهم.



حرر محضر بالواقعه واخطرت النيابه التى أمرت بحبسهم 4 أيام.