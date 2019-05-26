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غدًا.. بدء حجز مقاعد القطارات الإضافية المقرر تشغليها في العيد

الأحد 26/مايو/2019 - 02:03 م
غدًا.. بدء حجز مقاعد القطارات الإضافية المقرر تشغليها في العيد
قطار
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تطرح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، غدًا الاثنين، مقاعد القطارات الإضافية التى تقرر تشغيلها خلال فترة العيد بجانب قطارات جداول التشغيل الطبيعية.

 حيث تقوم بطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو.

كما تقوم هيئة السكة الحديد الثلاثاء بطرح للحجز مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم الأربعاء الموافق 29 مايو، وتقوم الأربعاء بطرح للحجز مقاعد التى ستتحرك يوم 30 مايو، بحيث يتم طرح للحجز مقاعد قطارات كل يوم قبل السفر بـ 24 ساعة حتى نهاية تشغيل القطارات الإضافية.

 

وأصدر رئيس هيئة السكة الحديد المهندس أشرف رسلان تعليمات باستمرار وقف منافذ الحجز الخارجية طوال فترة تشغيل العيد وطرح مقاعد القطارات الإضافية للحجز من أجل إحكام الرقابة على بيع التذاكر طوال فترة العيد وضمان عدم تسربها للسوق السوداء.

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